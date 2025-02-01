Арсенал - Манчестер Сити 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
02 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
|31
|вр
|Эдерсон
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|27
|пз
|Матеус Нунес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|8
|пз
|Матео Ковачич
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|7
|пз
|Омар Мармуш
|47
|нп
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Суперкубок Англии - 2023
|Финал
|1 : 1 1 : 4
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|15.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|27.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 2
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|23
|56
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|37
|9
|Фулхэм
|24
|36
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|34
|11
|Брентфорд
|23
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|27
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|15
|Эвертон
|23
|26
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|24
|17
|Лестер Сити
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9