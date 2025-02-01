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Арсенал - Манчестер Сити 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
02 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Арсенал
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
19 Бельгия нп Леандро Троссард
31 Бразилия вр Эдерсон
5 Англия зщ Джон Стоунз
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
27 Португалия пз Матеус Нунес
20 Португалия пз Бернарду Силва
8 Хорватия пз Матео Ковачич
19 Германия пз Илкай Гюндоган
7 Египет пз Омар Мармуш
47 Англия нп Фил Фоден
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити2 : 2Арсенал
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0Арсенал
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал1 : 0Манчестер Сити
06.08.2023 Суперкубок Англии - 2023 Финал Манчестер Сити1 : 1 1 : 4Арсенал
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити4 : 1Арсенал
15.02.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Арсенал1 : 3Манчестер Сити
27.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити1 : 0Арсенал
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал1 : 2Манчестер Сити
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Сити5 : 0Арсенал
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Арсенал0 : 1Манчестер Сити
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Арсенал
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 1Арсенал
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Арсенал3 : 0
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Арсенал2 : 2
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Арсенал2 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Манчестер Сити3 : 1
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити3 : 1
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 4 : 2Манчестер Сити
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 6Манчестер Сити
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2356
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2441
6 Челси2340
7 Борнмут2440
8 Астон Вилла2337
9 Фулхэм2436
10 Брайтон энд Хоув Альбион2434
11 Брентфорд2331
12 Манчестер Юнайтед2329
13 Кристал Пэлас2327
14 Вест Хэм Юнайтед2327
15 Эвертон2326
16 Тоттенхэм Хотспур2324
17 Лестер Сити2417
18
Зона вылета
Вулверхэмптон2316
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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