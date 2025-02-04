Криштиану Роналду: "Саудовская лига недооценена по сравнению с MLS"

Дата публикации: 04-02-2025

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о развитии футбольной лиги Саудовской Аравии и сравнил ее с MLS, где выступает его давний соперник Лионель Месси.

"Когда я приехал сюда, не ожидал, что лига так быстро вырастет. Но уже тогда знал, что через год-два она станет топовой – и сейчас мы это видим. Многие критикуют, не зная реальной картины. Саудовскую Аравию недооценивают, а MLS, напротив, хвалят. Очевидно, что американская лига уступает, но люди просто не понимают, о чем говорят. Те, кто здесь, знают, насколько высок уровень", – приводит слова Роналду Marca.

Португалец продолжает выступать в Саудовской лиге и активно продвигает ее на мировой арене.