"Фиорентина" - "Интер". Прогноз на доигровку матча чемпионата Италии 6 февраля

Дата публикации: 06-02-2025

2 декабря 2024 года на стадионе «Артемио Франки» хавбек хозяев перенес эпилептический приступ, за которым последовали остановка сердца и сердечный приступ. Впоследствии ему был установлен подкожный дефибриллятор, что автоматически лишило его права выступать в итальянских турнирах. В результате матч был приостановлен, и теперь командам предстоит доиграть оставшиеся 74 минуты основного времени, а также компенсированные минуты. На момент остановки встречи счет так и не был открыт.

С того момента прошло чуть более двух месяцев, но в турнирной расстановке многое осталось неизменным. «Интер» по потерянным очкам идет вровень с лидирующим «Наполи», тогда как «Фиорентина» опустилась на шестую строчку, имея в активе 39 очков.

Форма команд также заметно отличается. Миланцы продлили свою беспроигрышную серию до семи матчей во всех турнирах. В то же время «Фиорентина» лишь недавно начала исправлять ситуацию: после семи матчей без побед ей удалось избежать поражений в трех встречах подряд. Однако проблемы с составом у «фиалок» сохраняются — защитник Комуццо пропустит игру из-за дисквалификации.

Ставки на матч выглядят весьма любопытно. Во-первых, неплохой коэффициент на победу «Интера» — 1,80–1,85. Во-вторых, учитывая укороченный хронометраж встречи, вариант с тоталом больше 2,5 за коэффициент 2,20–2,25 также представляет интерес.



