Скандал в Турции: матч "Галатасарая" отменили после ухода соперника с поля из-за спорного пенальти

Дата публикации: 10-02-2025 15:31

В матче чемпионата Турции между лидером лиги «Галатасараем» и последней командой таблицы «Адана Демирспор» разгорелся скандал.

Хозяева, считавшиеся фаворитами встречи, вышли вперед на 12-й минуте благодаря пенальти, реализованному Альваро Моратой. Однако 11-метровый удар был назначен ошибочно – судья поверил на симуляцию Дриса Мертенса. На 32-й минуте технический директор «Адана Демирспор» Мустафа Альпер Авджи собрал команду и увел игроков в раздевалку.

Матч не был возобновлен. Вице-президент «Адана Демирспор» пояснил, что это было протестом против судейства. В Турции давно обсуждают возможную предвзятость арбитров в пользу «Галатасарая». На это неоднократно указывал тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью. После остановки матча он опубликовал в Instagram видео спорного эпизода с пенальти.

«Фенербахче» также выступил с заявлением, обвинив «Галатасарай» в разрушении турецкого футбола.

На следующий день президент «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак объявил об отставке, заявив, что клуб не намерен мириться с несправедливостью: