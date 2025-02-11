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Родриго о матчах с "Ман Сити": "Нас ждет сложное противостояние, но мы готовы"

Дата публикации: 11-02-2025 20:45

Полузащитник "Реала" Родриго поделился своим мнением перед стыковыми матчами Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

"Нас ждет та же сложная задача, как и всегда — игра против них. Первый матч всегда создает большое давление, и мы понимаем, что будет трудно. Нужно сохранить тот же ментальный настрой, который был у нас в прошлом сезоне. Почти все команды, приезжающие сюда, сталкиваются с трудностями, во многом из-за стиля игры соперников, которые больше контролируют мяч. Я всегда стараюсь выполнять свои обязанности и готов ко всему, что нас ждет", — цитирует Родриго Marca.

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