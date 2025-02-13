«Манчестер Юнайтед» хочет подписать экс-футболиста «Манчестер Сити»

Дата публикации: 13-02-2025 02:37

Карьера Жоау Канселу может продолжиться в «МЮ». Информацией поделился ресурс «Todofichajes».



К экс-защитнику «Ман Сити», в настоящий момент выступающему в составе «Аль-Хиляля», «красные дьяволы» проявляют предметный интерес. Канселу был игроком «горожан» с 2019 года. Минувшим летом защитника продали саудовской команде за 25 000 000 евро.



Срок действия контракта Канселу с «Аль-Хилялем» ограничен июнем 2027 года. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего португальца 17 встреч в Саудовской Про-Лиге (5 результативных передач).



Трансферный ценник на правого защитника составляет 18 миллионов евро (согласно «Трансфермаркт»).



«Юнайтед» с 29 набранными очками по итогам 24 туров располагается на 13-й позиции в АПЛ.