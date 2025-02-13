05:35 ()
Свернуть список

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать экс-футболиста «Манчестер Сити»

Дата публикации: 13-02-2025 02:37

Карьера Жоау Канселу может продолжиться в «МЮ». Информацией поделился ресурс «Todofichajes».

К экс-защитнику «Ман Сити», в настоящий момент выступающему в составе «Аль-Хиляля», «красные дьяволы» проявляют предметный интерес. Канселу был игроком «горожан» с 2019 года. Минувшим летом защитника продали саудовской команде за 25 000 000 евро.

Срок действия контракта Канселу с «Аль-Хилялем» ограничен июнем 2027 года. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего португальца 17 встреч в Саудовской Про-Лиге (5 результативных передач).

Трансферный ценник на правого защитника составляет 18 миллионов евро (согласно «Трансфермаркт»).

«Юнайтед» с 29 набранными очками по итогам 24 туров располагается на 13-й позиции в АПЛ.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close