«Интер» может подписать одну из главных звезд сборной Украины

Дата публикации: 26-02-2025 01:14

Следующим клубом Артёма Довбика может стать «Интер», утверждает «Tuttomercatoweb».



Миланцы проявляют предметный интерес к нападающему «Ромы». Трансфер может состояться, если действующий чемпион Италии расстанется с Маркусом Тюрамом, которого в своих рядах хочет видеть «ПСЖ». Довбик рассматривается «нерадзурри» в качестве его замены.



В число других кандидатов, интересующих «Интер», входят Джонатан Дэвид, принадлежащий «Лиллю», и Александер Исак, выступающий в составе «Ньюкасла». Однако оформить данные сделки миланцам будет проблематично из-за их стоимости.



С «Ромой» Довбика связывают трудовые отношения до 2029 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего центрфорварда 13 голов и 4 ассиста в 33 играх.



Transfermarkt.de оценивает украинца в 30 млн евро.