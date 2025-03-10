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«Челси» может усилить состав 22-летним форвардом из Лиги 1

Дата публикации: 10-03-2025 22:36

Состав «Челси» может пополниться Эмануэлем Эмегой, выступающим в составе «Страсбура», пишет «Caught Offside».

Французы не против расстаться с форвардом при наличии предложения в 22-25 млн евро. Интерес к Эмеге проявляют и другие команды, представляющие АПЛ, но фаворитом в споре за футболиста является именно «Челси», поскольку американский консорциум, являющийся собственником «аристократов», с 2023 года также является владельцем «Страсбура».

Срок действия контракта Эмеги с французским клубом ограничен летом 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле в футболке «Страсбура» в 21 игре, отметившись в них 11 забитыми мячами и 2 ассистами.

Рыночный ценник на 22-летнего форварда равняется 15 000 000 евро («Transfermarkt»).

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