"Ливерпуль" - "Пари Сен-Жермен". Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 марта

Дата публикации: 11-03-2025 14:03

Во вторник состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" примет "ПСЖ". В первой встрече на "Парк де Пренс" команда Луиса Энрике доминировала, но, несмотря на 27 ударов по воротам против 2 у соперника, не сумела реализовать моменты и уступила 0:1 — на последних минутах точный удар нанес Харви Эллиотт.

После этого оба клуба провели по матчу в своих национальных первенствах: мерсисайдцы обыграли "Саутгемптон" (3:1), а парижане уверенно победили "Ренн" (4:1). Обе команды лидируют в своих лигах и близки к чемпионству, но их амбиции простираются и на еврокубки.

В первой игре команды недосчитались забитых голов, особенно хозяева. В ответном матче "ПСЖ" предстоит намного более сложная задача, однако можно ожидать результативной встречи.

✅ Прогнозы:

— Обе забьют + тотал больше 2,5 (кф. 1,75–1,80) — учитывая атакующий стиль обеих команд, этот вариант выглядит весьма вероятным.

— Тотал 1-го тайма больше 1,5 (кф. 2,25–2,30) — парижане будут вынуждены идти вперед с первых минут, что может сделать стартовый отрезок очень зрелищным.