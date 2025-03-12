Ламин Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов

Дата публикации: 12-03-2025 01:41

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Бенфикой" вингер каталонцев Ламин Ямаль вписал свое имя в историю турнира.

Футболист стал самым молодым игроком, который сумел забить гол и отдать результативную передачу в одном матче ЛЧ. Ямаль сделал это в возрасте 17 лет и 241 дня, побив достижение Брила Эмболо. Бывший форвард "Базеля" установил предыдущий рекорд в 2014 году, когда отметился гол+пас в 17 лет и 263 дня.