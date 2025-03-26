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«Бавария», «Атлетико» и еще четыре клуба поспорят за защитника «Фенербахче»

Дата публикации: 26-03-2025 21:58

Ближайшим летом Юсуф Акчичек, представляющий «Фенербахче», может сменить команду.

По данным «Mirror Sport», на защитника претендуют сразу 6 топ-клубов. 19-летнего таланта в свои ряды хотят заполучить «Ман Юнайтед», «Лейпциг», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Наполи» и «Бавария».

Акчичек обучался футболу в академии «Фенербахче». Его дебют на взрослом уровне состоялся в прошлом году. Действующее соглашение центрдефа с турецкой командой истекает в середине 2028 года.

В сезоне 2024/2025 на счету Акчичека 15 поединков за «Фенербахче», в которых он отличился 2 раза и отдал 1 результативную передачу.

Ориентировочный ценник на игрока равняется 5,5 млн евро (по данным портала Transfermarkt.de).

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