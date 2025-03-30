Исак отклонил предложение «Ньюкасла» о продлении, «Ливерпуль» усилил интерес к игроку

Дата публикации: 30-03-2025 02:00

Ресурс «Give me Sport» пишет, что карьера Александера Исака может продолжиться в «Ливерпуле». «Мерсисайдцы» считают, что им удастся подписать соглашение с нападающим «Ньюкасла».



Сам швед отказывается пролонгировать контракт с «сороками», заканчивающийся в 2028 году. Большое влияние на решение Исака будет иметь итоговое место «Ньюкасла» в АПЛ и наличие у клуба путевки в Лигу чемпионов на сезон 2025/2026. Руководство клуба оценивает 25-летнего бомбардира в 120 млн фунтов (144 млн евро).



В нынешней кампании на счету Александера 33 встречи (23 забитых мяча, 5 результативных передач).



Ориентировочный ценник на Исака равняется 100 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).