10:41 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 30 марта
Свернуть список

Исак отклонил предложение «Ньюкасла» о продлении, «Ливерпуль» усилил интерес к игроку

Дата публикации: 30-03-2025 02:00

Ресурс «Give me Sport» пишет, что карьера Александера Исака может продолжиться в «Ливерпуле». «Мерсисайдцы» считают, что им удастся подписать соглашение с нападающим «Ньюкасла».

Сам швед отказывается пролонгировать контракт с «сороками», заканчивающийся в 2028 году. Большое влияние на решение Исака будет иметь итоговое место «Ньюкасла» в АПЛ и наличие у клуба путевки в Лигу чемпионов на сезон 2025/2026. Руководство клуба оценивает 25-летнего бомбардира в 120 млн фунтов (144 млн евро).

В нынешней кампании на счету Александера 33 встречи (23 забитых мяча, 5 результативных передач).

Ориентировочный ценник на Исака равняется 100 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close