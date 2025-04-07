Килиан Мбаппе не испытывает особого удовольствия от общения с прессой

Дата публикации: 07-04-2025 21:53

Килиан Мбаппе, звезда мирового футбола и один из самых обсуждаемых игроков последнего десятилетия, в очередной раз дал понять, что не испытывает особого удовольствия от общения с прессой. Несмотря на свою публичность и огромную популярность, форвард, похоже, предпочитает говорить на поле, а не перед микрофонами. В одном из недавних коротких комментариев футболист признался: интервью — это не его стихия, и он чувствует себя неуютно в подобной обстановке.

«Мне никогда не нравилось давать интервью. Это не то, в чем я чувствую себя уверенно. Иногда мне просто кажется, что мои слова будут вырваны из контекста, а иногда — что я не смогу выразить то, что действительно думаю», — признался Килиан в разговоре с журналистами после одного из матчей.

Подобное заявление не стало сюрпризом для тех, кто давно следит за карьерой Мбаппе. Он всегда был сосредоточен на игре и избегал лишнего шума вокруг своей персоны, насколько это вообще возможно для звезды его уровня. Конечно, участие в пресс-конференциях и интервью — часть профессиональных обязательств любого футболиста, особенно на его уровне, но Килиан предпочитает минимизировать такие контакты.

«Я понимаю, что болельщикам интересно, что думают и чувствуют игроки. Это нормально. Но лично для меня проще выразить себя на поле. Там я могу быть настоящим, действовать инстинктивно. А когда сижу перед камерой — все кажется неестественным», — добавил он.

Мбаппе также упомянул, что осознаёт важность медиа для футбола в целом. Он признал, что журналистика играет огромную роль в развитии и популяризации спорта, а сам футболист, в каком-то смысле, обязан быть частью этого процесса. Однако он подчеркнул, что старается делать это «в меру» и никогда не стремится к чрезмерной публичности.

«Я не стремлюсь быть в центре внимания вне поля. Меня не интересуют заголовки и постоянное обсуждение в прессе. Главное — это игра, победы, трофеи и то, что я могу дать своей команде. Все остальное — вторично», — поделился Мбаппе.

Стоит отметить, что в последнее время нападающий всё чаще делает акцент на личном комфорте и контроле над собственным образом. В эпоху социальных сетей и мгновенных новостей Мбаппе предпочитает лично контролировать, какую информацию о себе он хочет донести до общественности. Именно поэтому большую часть своих заявлений он делает через официальные каналы или социальные платформы, где может быть уверен, что его позиция будет представлена точно и без искажений.

Тем не менее, такой подход не мешает ему оставаться одним из самых влиятельных фигур в мировом футболе. Его слова, даже если они звучат редко, всегда становятся предметом обсуждений — будь то его отношение к сборной, клубному будущему или, как в этом случае, взгляду на работу с прессой.

Многие эксперты считают, что в этой сдержанности и заключается секрет особой харизмы Мбаппе. Он умеет привлекать внимание без лишних слов, его энергия на поле говорит громче любых интервью. Возможно, именно за это его и ценят как болельщики, так и тренеры: он не просто футболист — он профессионал, который не распыляется и всегда остается сосредоточенным на главном.

Такой образ — немногословный, но мощный — делает Килиана Мбаппе особенным игроком своего времени. И даже если он не любит говорить, его молчание лишь усиливает интерес к каждому слову, которое он всё-таки решается произнести.