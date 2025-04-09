За трансфер Ямаля предложили 275 млн евро – назван клуб

Дата публикации: 09-04-2025 12:13

По окончании сезона «Барселона» может подписать новое соглашение с Ламином Ямалем. Интерес к одному из лидеров каталонцев проявляют «Ливерпуль» и «Ман Сити». Более того, согласно информации, опубликованной «Fichajes», «горожане» предложили за 17-летнего вингера 275 млн евро. Если трансфер состоится, то он будет наиболее крупным в футбольной истории.



На данный момент рекордной является сделка по переходу Неймара. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца, выступавшего за «Барселону», 222 млн евро.



Действующее соглашение Ямаля с «сине-гранатовыми» истекает в 2026 году. В нынешнем сезоне испанец поучаствовал в 42 встречах (13 забитых мячей, 20 голевых передач).



Transfermarkt.de оценивает одаренного испанца в 180 000 000 евро.