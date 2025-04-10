Луис Энрике подвёл итоги первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 10-04-2025 18:51

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против английской "Астон Виллы", завершившегося волевой победой его команды со счётом 3:1. Наставник парижан выразил удовлетворение тем, как его подопечные справились с задачей и проявили характер, особенно после пропущенного мяча в начале встречи.

— Мы всегда стараемся тщательно готовиться к каждому сопернику, анализируя их стиль игры и сильные стороны. "Астон Вилла" — команда, которая, как правило, действует в атакующем ключе, и мы были готовы к тому, что нам придётся сдерживать их наступательный потенциал, — отметил испанский специалист.

По его словам, парижане сумели навязать противнику интенсивный прессинг, что нарушило привычный ритм игры английской команды и вынудило её использовать больше длинных передач. Именно такой подход, по мнению тренера, стал ключевым фактором в победе:

— Мы действовали организованно и слаженно, особенно в центре поля. Прессинг сработал — соперник не мог свободно развивать атаки через короткий пас, как делает обычно. Несмотря на это, у "Астон Виллы" всё же были моменты, чтобы создать нам неприятности. Но в целом мы грамотно справились с угрозами и смогли навязать свою игру.

Наставник "ПСЖ" также подчеркнул, что результат встречи, по его мнению, вполне справедлив и отражает разницу в классе между двумя коллективами на текущий момент. Он отметил, что команда заслужила эту победу благодаря слаженности, самоотдаче и дисциплине:

— Мы упорно работаем каждый день, и этот матч стал отражением нашей старательности. Думаю, результат закономерен. Игроки проявили преданность клубу, сыграли с максимальной самоотдачей. Очень доволен тем, как они справились с трудной ситуацией после пропущенного мяча и смогли переломить ход игры.

При этом тренер предостерёг от преждевременной эйфории. Он напомнил, что впереди ещё ответная игра, где "Астон Вилла", при поддержке родных трибун, сделает всё возможное, чтобы отыграться:

— Ничего ещё не решено. Мы лишь на полпути. Второй матч будет не менее трудным. В Бирмингеме нас ждёт горячая атмосфера и мотивированный соперник, который точно не сдастся без боя. Нам нужно быть такими же сосредоточенными и продолжать в том же духе.

Ответная встреча пройдёт во вторник, 15 апреля, на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.