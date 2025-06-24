"Лос-Анджелес" - "Фламенго". Прогноз на матч клубного чемпионата мира 25 июня

Дата публикации: 24-06-2025 12:57

В ночь со вторника на среду по минскому времени состоится заключительный матч для «Лос-Анджелеса» на клубном чемпионате мира — американская команда сразится с уже вышедшим в плей-офф «Фламенго». Поединок пройдет в рамках группы D и станет символическим прощанием хозяев турнира с домашним мундиалем.

Особую интригу этой встрече придает география соперников. Противостояния между командами из Северной и Южной Америки всегда вызывают интерес, особенно когда речь идет о представителях Латинской Америки. «Фламенго» — один из тех коллективов, кто уже по итогам двух туров обеспечил себе путевку в 1/8 финала. Команда под руководством бывшего звёздного защитника Филипе Луиса начала турнир с уверенной победы над тунисским «Эсперансом», а затем продемонстрировала характер, вырвав волевую победу у «Челси» — одного из фаворитов турнира.

В составе «Фламенго» блистают опытные игроки: Данило, Жоржиньо, Жерсон и другие исполнители с европейским опытом. Такой подбор кадров и уверенное выступление в группе позволяют уже сейчас включать «Фламенго» в число главных претендентов на трофей. Команда не только гарантировала себе участие в плей-офф, но и досрочно заняла первое место, избежав возможной встречи с «Баварией» на ранней стадии. Вместо этого в 1/8 финала бразильцы с большой долей вероятности сыграют с кем-то из пары «Бенфика»/«Бока Хуниорс» — сценарий куда более благоприятный.

Совсем иная ситуация у «Лос-Анджелеса». Американский клуб стал последним, кто получил право участвовать в турнире — путевка была оформлена лишь в конце мая. Но на этом хорошие новости для «Эл-Эй» закончились. В первом матче команда уступила «Челси» со счётом 0:2, не создав особой угрозы воротам соперника. Ключевым стал второй тур, где американцы встречались с «Эсперансом». В этом поединке африканский клуб неожиданно выглядел намного лучше хозяев турнира, добился заслуженной победы и поставил крест на шансах «Лос-Анджелеса» выйти из группы.

Теперь у американской команды остается последний шанс оставить после себя хоть какое-то приятное впечатление — и «Фламенго», как ни парадоксально, идеальный соперник для этого. Бразильцы уже решили все турнирные задачи и, вероятно, дадут отдых лидерам, держа в уме скорый матч 1/8 финала. Именно этим и должен воспользоваться «Лос-Анджелес», чтобы, как минимум, забить первый мяч на турнире и достойно завершить своё выступление.

Тем не менее, даже в подобных условиях «Фламенго» остаётся фаворитом. Класс, сыгранность и глубина состава на стороне южноамериканцев. Поэтому мы предлагаем рассмотреть следующие ставки:

– «обе команды забьют + тотал больше 2,5 голов» (коэффициент 2.20–2.25);

– «обе команды забьют хотя бы в одном из таймов» (коэффициент 2.20–2.25);

– «Фламенго» не проиграет и тотал больше 2,5 голов» (коэффициент 2.25–2.30).

Иными словами, ожидаем яркий, но относительно открытый матч, в котором «Лос-Анджелес» постарается хлопнуть дверью, а «Фламенго» — просто не рисковать лишний раз перед плей-офф.



