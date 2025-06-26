21-летний защитник Милош Керкез будет выступать за "Ливерпуль"

Дата публикации: 26-06-2025 22:14

21-летний защитник Милош Керкез официально стал игроком "Ливерпуля". Английский клуб, ставший чемпионом Премьер-лиги по итогам прошедшего сезона, заплатил за перспективного венгерского футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 47 миллионов евро. В четверг "красные" объявили о подписании пятилетнего контракта с игроком.

Керкез перебрался на "Энфилд" из "Борнмута", где провёл впечатляющий сезон 2024/25. В рамках чемпионата Англии он отыграл 38 матчей, в которых сумел отличиться двумя забитыми мячами и отдать пять результативных передач, набрав в общей сложности 7 баллов по системе "гол+пас". Эти показатели особенно примечательны для флангового защитника, что только усилило интерес к нему со стороны ведущих клубов.

В "Борнмут" Керкез перешёл летом 2023 года из нидерландского АЗ Алкмаар за 17,87 миллиона евро. Несмотря на молодой возраст, он сразу же зарекомендовал себя как ключевой игрок в системе "вишен", продемонстрировав отличные физические данные, зрелую тактическую подготовку и активную игру на обоих флангах обороны.

Переход в "Ливерпуль" стал очередным шагом вверх в карьере талантливого защитника и подтверждением его стремительного прогресса. Клуб рассчитывает, что Керкез усилит конкуренцию на левом фланге обороны, а в перспективе может стать основным игроком на этой позиции. Его универсальность, высокая работоспособность и уверенная игра в атаке делают его идеальным кандидатом для системы, которую планирует развивать новый тренерский штаб "красных".

Таким образом, "Ливерпуль" продолжает активную трансферную кампанию, делая ставку на молодёжь с большим потенциалом, а Милош Керкез получает шанс проявить себя в одном из самых титулованных клубов Европы.