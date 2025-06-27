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«Локомотив» заплатил украинскому «Мариуполю» 65 тыс евро ради снятия трансферного бана

Дата публикации: 27-06-2025 08:57

Через несколько дней московский «Локомотив» сможет вновь подписывать новых игроков: ФИФА готовится отменить ограничения после того, как клуб полностью выплатил долг украинскому «Мариуполю».

Ранее, 19 июня, главная футбольная организация запретила «красно-зеленым» регистрировать новичков на три трансферных окна из-за неуплаты 50 000 евро за 22-летнего центрального защитника Марка Мампасси. CAS (Спортивный арбитражный суд) оставил это решение в силе, отклонив апелляцию российского клуба.

Накануне издание «Чемпионат» сообщило, что «Локо» перевел «Мариуполю» 65 тысяч евро в качестве компенсации за подготовку футболиста. FIFA официально снимет запрет в течение семи дней.

Позднее председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных подтвердил «Спорт-Экспрессу», что долг действительно погашен и процедура отмены санкций уже запущена.

Конфликт между сторонами начался еще в 2022 году. Как заявил вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин, в «Локомотиве» пытались оспорить долг, утверждая, что клуб больше не существует, а город Мариуполь, по их мнению, не подпадает под юрисдикцию Украины. Однако ФИФА и CAS признали претензии украинской стороны обоснованными.

Мампасси перебрался в РПЛ в начале 2022 года из «Шахтера», но права на него частично принадлежали «Мариуполю», где он начинал карьеру. Сейчас центрбек играет за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды.

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