Перенесший остановку сердца игрок «Ромы» близок к возвращению на поле

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

Эдоардо Бове из «Ромы» получил шанс вернуться в большой футбол после перенесенной остановки сердца.



Согласно сведениям «Football Italia», последние медобследования показали, что игрок здоров и может приступить к полноценным тренировочным занятиям. Как ожидается, он будет готов к старту сезона 2025/26.



Напомним, трагический случай произошел в декабре 2024-го в матче Серии А. На тот момент Бове находился в аренде в «Фиорентине». Внезапная потеря сознания на поле обернулась экстренной ситуацией – у полузащитника остановилось сердце. Благодаря мгновенной реакции врачей его удалось спасти. Впоследствии 23-летнему Эдоардо имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, что позволило стабилизировать состояние футболиста.



Соглашение Бове с «джаллоросси» истекает в июне 2028 года.