Саудовцы предложили Месси контракт, сопоставимый с условиями Роналду

Дата публикации: 28-06-2025 12:16

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) сделал официальное предложение легендарному аргентинскому форварду Лионелю Месси о переходе в местную Про-лигу.



«TEAMtalk» пишет о том, что 38-летней звезде мирового футбола поступило выгодное предложение, аналогичное тем условиям, которых ранее удостоился капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду.



Переговорный процесс ведется через отца и агента Месси – Хорхе. Ему были направлены все детали потенциального контракта. Основным клубом-кандидатом на подписание аргентинца стал «Аль-Хиляль», входящий в структуру PIF.



В настоящее время Лео защищает цвета «Интера Майами», с которым заключил соглашение в середине 2023 года. За это время нападающий успел провести 62 официальных матча, отметившись 50 забитыми мячами и 24 ассистами. Действующий трудовой договор связывает его с американским клубом до 31 декабря.



Тем временем «цапли» продолжают борьбу в рамках клубного чемпионата мира, проходящего в США. Уже в ближайшее воскресенье, 29 июня, команде предстоит важный матч 1/8 финала против «ПСЖ», где Месси ранее провел два сезона.