Стали известны две позиции, которые Флик хочет укрепить в «Барселоне»

Дата публикации: 30-06-2025 10:49

Ханс-Дитер Флик, возглавляющий тренерский штаб каталонской «Барселоны», высоко оценил работу менеджмента в летнее трансферное окно. Специалист доволен приобретением голкипера Жоана Гарсии и ходом переговоров по вингеру Нико Уильямсу из «Атлетика».



Тем не менее, 60-летний немец уже обозначил перед руководством клуба новые приоритеты по усилению состава.



В первоочередных планах – покупка флангового защитника, способного составить конкуренцию Жюлю Кунде на правом краю обороны. Отдельное внимание тренер уделяет поиску атакующего игрока, который смог бы подменять возрастного Роберта Левандовски.



Однако, по мнению Флика, значительные вложения в нового центрфорварда, станут возможны летом 2026 года – после окончания контракта польского ветерана. К слову, в августе Левандовски исполнится 37 лет.



Источник – Sport.es.