Появились подробности по переговорам о возможном переходе Забарного в «ПСЖ»

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

«ПСЖ» дважды пытался договориться с «Борнмутом» о трансфере защитника Ильи Забарного, но оба предложения были отклонены. Такой информацией располагает спортивный журналист Фабрис Хоукинс, опубликовавший соответствующий пост в социальной сети «Х».



Последняя сумма, предложенная чемпионом Франции, составила 60 млн евро, но и этого оказалось недостаточно. Стороны находятся в постоянном контакте, однако за последнее время прогресса в сделке не наблюдается.



Несмотря на сложности, сам Забарный хочет перебраться в команду Луиса Энрике. При этом «вишни» твердо настаивают на сумме 70 миллионов евро в качестве компенсации за игрока.



В прошедшем розыгрыше АПЛ центрдеф принял участие в 36 матчах, отдав одну результативную передачу.



По версии портала «Transfermarkt», 22-летний футболист сборной Украины стоит около 42 000 000 евро.