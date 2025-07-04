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Появились подробности по переговорам о возможном переходе Забарного в «ПСЖ»

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

«ПСЖ» дважды пытался договориться с «Борнмутом» о трансфере защитника Ильи Забарного, но оба предложения были отклонены. Такой информацией располагает спортивный журналист Фабрис Хоукинс, опубликовавший соответствующий пост в социальной сети «Х».

Последняя сумма, предложенная чемпионом Франции, составила 60 млн евро, но и этого оказалось недостаточно. Стороны находятся в постоянном контакте, однако за последнее время прогресса в сделке не наблюдается.

Несмотря на сложности, сам Забарный хочет перебраться в команду Луиса Энрике. При этом «вишни» твердо настаивают на сумме 70 миллионов евро в качестве компенсации за игрока.

В прошедшем розыгрыше АПЛ центрдеф принял участие в 36 матчах, отдав одну результативную передачу.

По версии портала «Transfermarkt», 22-летний футболист сборной Украины стоит около 42 000 000 евро.

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