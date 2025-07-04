Вратарь сборной Португалии близок к переходу в «Ман Сити»

Дата публикации: 04-07-2025 11:00

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Порту» о покупке основного голкипера команды Диогу Кошты.



По данным британских СМИ, «горожане» готовы оплатить сумму отступных по контракту португальского футболиста, которая составляет 75 миллионов евро. Сам вратарь не против перехода, а его агент Жорже Мендеш активно лоббирует этот трансфер.



Кошта – воспитанник академии «Порту». В завершившемся сезоне 25-летний капитан «драконов» выходил на поле в 43 матчах, в которых пропустил 45 голов и оформил 19 «сухарей». Его соглашение с клубом действительно до лета 2027 года.



Эксперты «Трансфермаркт» оценивают стоимость игрока сборной Португалии в € 40 млн. К слову, в составе национальной команды Диогу провел 36 игр.