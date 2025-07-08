«Реал» попросил Ла Лигу перенести матч первого тура с «Осасуной»

Дата публикации: 08-07-2025 23:10

Мадридский «Реал» обратился в Ла Лигу с просьбой о переносе даты матча первого тура нового сезона чемпионата Испании, в котором «сливочные» должны встретиться с «Осасуной». Как сообщает The Athletic, инициатива исходит не только от клуба, но и от Ассоциации футболистов Испании (AFE), которая поддержала обращение.

Главный аргумент, озвученный в письмах, направленных в лигу, связан с участием «Реала» в клубном чемпионате мира. Учитывая плотный график и физическую нагрузку на игроков, в клубе считают необходимым изменить дату первого матча, чтобы команда могла полноценно восстановиться после международного турнира.

Отмечается, что еще в мае мадридский клуб и «Атлетико» провели предварительные консультации с представителями Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), в рамках которых обсуждалась возможность корректировки календаря в случае выхода в четвертьфинал клубного чемпионата мира. На тот момент все стороны выразили готовность рассмотреть подобный вариант развития событий.

Матч между «Реалом» и «Осасуной» первоначально запланирован на 19 августа. Однако, по данным источника, «Осасуна» и RFEF уже дали согласие на возможный перенос этой встречи. Теперь окончательное решение зависит исключительно от руководства Ла Лиги.

Если лига удовлетворит просьбу мадридского клуба, матч может быть перенесён на более позднюю дату, что позволит «Реалу» лучше подготовиться к новому сезону и избежать перегрузок после участия в международных соревнованиях.