73-летний специалист Луи ван Гал рассказал, что справился с раком простаты

Дата публикации: 12-07-2025 23:55

73-летний голландский специалист Луи ван Гал поделился обнадеживающими новостями о своём здоровье, сообщив, что ему удалось побороть рак предстательной железы. Тренер с богатой карьерой, работавший с такими клубами, как "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и сборная Нидерландов, рассказал, что после непростого периода, связанного с болезнью, он чувствует себя значительно лучше.

— Сейчас рак меня больше не беспокоит. Два года назад ситуация была серьёзной — мне пришлось перенести несколько операций. В тот момент всё выглядело очень тревожно, — признался ван Гал в интервью.

Однако, несмотря на тяжёлый диагноз, специалист не потерял силу духа и сумел пройти через сложное лечение. Он отметил, что сейчас регулярно наблюдается у врачей и проходит медицинские осмотры каждые несколько месяцев.

— Сейчас всё идёт хорошо. Моё состояние улучшается, я чувствую себя всё лучше и лучше, — добавил Луи ван Гал.

Напомним, о болезни ван Гала стало известно в 2022 году, когда он сам открыл эту информацию в документальном фильме. При этом, несмотря на лечение, он продолжал работу в футбольной сфере, в том числе возглавлял сборную Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. Его сила воли и профессиональная самоотдача вызвали уважение во всем футбольном мире.

Сегодня, по словам самого тренера, он смотрит в будущее с оптимизмом и не теряет интереса к футболу. Многие болельщики и коллеги по цеху поздравляют его с победой над болезнью, называя это вдохновляющим примером мужества и стойкости.