«Ливерпуль» сделал финальное предложение «Кристал Пэлас» по Гехи в € 46 млн
Дата публикации: 13-07-2025 23:35
Английская пресса сообщает о новом повороте в трансферной саге вокруг Марка Гехи. «Ливерпуль» обратился к «Кристал Пэлас» с окончательным предложением о приобретении 25-летнего центрального защитника. Речь идет о сумме в 40 млн фунтов (€ 46 млн).
Сам футболист не скрывает желания продолжить карьеру на «Энфилде». В прошлом сезоне он сыграл 44 официальных матча за лондонский клуб, став автором трех мячей и двух ассистов.
Гехи связан контрактными обязательствами с «орлами» до середины 2026 года. Ориентировочная стоимость англичанина равняется 45 млн евро (по версии сайта «Transfermarkt»).
С 2022 года защитник выступает в сборной Англии (23 матча).
Источник – «The Sun».