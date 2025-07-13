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«Ливерпуль» сделал финальное предложение «Кристал Пэлас» по Гехи в € 46 млн

Дата публикации: 13-07-2025 23:35

Английская пресса сообщает о новом повороте в трансферной саге вокруг Марка Гехи. «Ливерпуль» обратился к «Кристал Пэлас» с окончательным предложением о приобретении 25-летнего центрального защитника. Речь идет о сумме в 40 млн фунтов (€ 46 млн).

Сам футболист не скрывает желания продолжить карьеру на «Энфилде». В прошлом сезоне он сыграл 44 официальных матча за лондонский клуб, став автором трех мячей и двух ассистов.

Гехи связан контрактными обязательствами с «орлами» до середины 2026 года. Ориентировочная стоимость англичанина равняется 45 млн евро (по версии сайта «Transfermarkt»).

С 2022 года защитник выступает в сборной Англии (23 матча).

Источник – «The Sun».

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