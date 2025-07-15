Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не считает себя лузером после поражения от "Челси"

Дата публикации: 15-07-2025 11:10

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в финале клубного чемпионата мира, где парижане уступили "Челси" со счётом 0:3. Несмотря на болезненное поражение, испанский специалист отказался считать себя неудачником и подчеркнул важность правильного отношения к подобным ситуациям в большом спорте.

— В этом финале нет проигравших. Я — вице-чемпион, и этим всё сказано. Лузером можно назвать лишь того, кто после падений больше не поднимается. В спорте высокого уровня не существует понятия "проигравший" в привычном понимании. Подобные моменты служат проверкой — именно тогда становится ясно, кто с тобой по-настоящему, а кто только при победах, — отметил Энрике.

Он также признался, что с молодости усвоил важный урок: невозможно нравиться всем, и не стоит стремиться к одобрению окружающих любой ценой. Гораздо важнее — оставаться верным себе и продолжать работать на максимуме, независимо от обстоятельств.

— Я научился принимать то, что не могу контролировать чужие мнения. Кто-то будет критиковать, кто-то — поддерживать. Но я всегда стараюсь отдавать все силы, как тренер и как человек. Это мой принцип, и я не собираюсь от него отказываться, — подчеркнул наставник.

По словам Энрике, "ПСЖ" необходимо внимательно проанализировать прошедший финал, чтобы извлечь из него нужные уроки. Он признал, что результат получился неприятным, но добавил, что такие поражения — неотъемлемая часть футбола.

— Мы ещё пересмотрим этот матч, разберём каждую деталь и попытаемся понять, что именно пошло не так. Футбол не всегда поддаётся логике. Бывают моменты, когда, несмотря на подготовку и усилия, что-то не складывается. Но именно это делает спорт живым и непредсказуемым, — резюмировал главный тренер "ПСЖ".

Для Луиса Энрике и его команды финал стал ударом, но не концом. Вице-чемпионский титул — всё равно значительное достижение, особенно на фоне насыщенного сезона и напряжённого турнира. И как отметил сам тренер, главное — продолжать двигаться вперёд.