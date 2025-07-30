«Золотой мальчик» из Португалии стал одноклубником Роналду

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

Португальский форвард Жоау Феликс стал новичком саудовского «Аль-Насра». Клуб опубликовал официальное заявление о переходе игрока, который покинул лондонский «Челси».



«Моя цель – радовать болельщиков и добиваться побед вместе с командой», - написал футболист в своем первом обращении к поклонникам «жёлто-синих» в социальных сетях.



По данным СМИ, базовая стоимость трансфера составила 30 миллионов евро. При выполнении определенных условий сумма сделки может увеличиться до 50 млн.



Напомним, в 2024 году Феликс перебрался в «Челси» из «Атлетико», а вторую половину минувшей кампании отыграл в «Милане» на условиях аренды.



В биографии 25-летнего португальца есть значимое достижение: в 2019 году он был удостоен премии «Golden Boy» как самый перспективный молодой футболист Европы.