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«Золотой мальчик» из Португалии стал одноклубником Роналду

Дата публикации: 30-07-2025 10:22

Португальский форвард Жоау Феликс стал новичком саудовского «Аль-Насра». Клуб опубликовал официальное заявление о переходе игрока, который покинул лондонский «Челси».

«Моя цель – радовать болельщиков и добиваться побед вместе с командой», - написал футболист в своем первом обращении к поклонникам «жёлто-синих» в социальных сетях.

По данным СМИ, базовая стоимость трансфера составила 30 миллионов евро. При выполнении определенных условий сумма сделки может увеличиться до 50 млн.

Напомним, в 2024 году Феликс перебрался в «Челси» из «Атлетико», а вторую половину минувшей кампании отыграл в «Милане» на условиях аренды.

В биографии 25-летнего португальца есть значимое достижение: в 2019 году он был удостоен премии «Golden Boy» как самый перспективный молодой футболист Европы.

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