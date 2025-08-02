Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

«ПСЖ» рассматривает вариант расставания с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Данную информацию распространил журналист Дункан Кастлс, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.



Причиной подобного решения стало отсутствие соглашения между сторонами относительно продления сотрудничества. Более того, после возможного ухода Доннаруммы, Луис Энрике не будет делать ставку на россиянина Матвея Сафонова, как на основного стража ворот. Клуб планирует приобрести Люка Шевалье из «Лилля» за 40 000 000 евро, чтобы предоставить ему место в стартовом составе.



По ходу сезона 2024/2025 Шевалье защищал ворота «Лилля» в 48 матчах, пропустив в общей сложности 53 мяча (13 раз сыграл «на ноль»).



Что касается Сафонова, он провел свой первый сезон в составе французского гранда, будучи дублером Доннаруммы. Матвей выходил на поле 17 раз во всех соревнованиях и выиграл с командой четыре титула, в том числе Лигу чемпионов.