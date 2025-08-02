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«Тоттенхэм» арендовал у «Баварии» Палинью с правом выкупа

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

Жоау Пальинья возвращается на Туманный Альбион.

Согласно сведениям, предоставленным инсайдером Фабрицио Романо, португалец сменил мюнхенскую «Баварию» на лондонский «Тоттенхэм». Переход оформлен на условиях арендного соглашения, которое предусматривает возможность полноценного выкупа игрока за 30 млн евро.

Ранее в прессе появлялись сообщения о заинтересованности в услугах Пальиньи со стороны «Интера», «МЮ» и «Арсенала».

В немецкий топ-клуб опорный полузащитник попал в 2023 году. Его трансфер из «Фулхэма» обошелся «красным» в 51 млн евро. Однако закрепиться в основном составе «Баварии» футболисту не удалось. В минувшем сезоне Пальинья поучаствовал в 25 матчах (986 минут), но не отметился результативными действиями.

По оценкам аналитиков «Transfermarkt», 30-летний хавбек стоит порядка € 30 млн.

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