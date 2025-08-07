Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира 2026 года

Дата публикации: 07-08-2025 10:57

Легендарный французский специалист и бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, как сообщается, станет новым наставником сборной Франции после чемпионата мира 2026 года. Об этом пишет портал Defensa Central со ссылкой на известного журналиста радиопрограммы RMC After Foot Жилберта Брисбуа.

По его информации, 53-летний Зидан уже определён как преемник нынешнего главного тренера национальной команды Дидье Дешама, который возглавляет "трёхцветных" с 2012 года и привёл их к чемпионству на мундиале в России в 2018 году.

"Дидье Дешам покинет свой пост в 2026 году. А спустя всего год сборную Франции возглавит Зинедин Зидан! Это прекрасная новость, всё уже решено", — заявил Брисбуа в эфире.

О возможном назначении Зидана на пост главного тренера сборной Франции говорили уже давно. С момента ухода из мадридского "Реала" в 2021 году он неоднократно высказывал интерес к работе с национальной командой. При этом Федерация футбола Франции продолжала доверять Дешаму, несмотря на разговоры о смене тренера после Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года в Катаре, где Франция дошла до финала, но уступила Аргентине в серии пенальти.

Для Зидана это станет первым опытом на уровне сборной. В качестве клубного тренера он уже добился значительных успехов: под его руководством мадридский "Реал" трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов (2016–2018), а также завоёвывал титулы в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Футбольная общественность Франции давно ждала возвращения Зидана в активную тренерскую деятельность, особенно на фоне его безупречной репутации как игрока и харизмы, способной вдохновлять новое поколение французских футболистов. Ожидается, что официальное подтверждение о будущем сотрудничестве появится ближе к завершению цикла подготовки к ЧМ-2026.

Таким образом, после более чем десятилетнего правления Дешама французская сборная может начать новый этап с именитым и уважаемым наставником, который уже вписал своё имя в историю футбола — и как игрок, и как тренер.