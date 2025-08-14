13:26 ()
«Байер» рассматривает кандидатуру Буонанотте

Дата публикации: 14-08-2025 11:10

«Байер» заинтересован в услугах атакующего полузащитника Факундо Буонанотте, права на которого находятся в распоряжении «Брайтона». Об этом информирует издание «Kicker».

Подчеркивается, что трансфер 20-летнего футболиста может стать ключевым фактором в успешной компенсации потери Флориана Вирца. Напомним, недавно немец стал частью «Ливерпуля».

Кроме того, «аспириновые» изучают возможность покупки вингера «Монако» Магнеса Аклиуша. Однако провернуть эту сделку не представляется возможным из-за финансовых требований руководства «монегасков», которое желает получить за своего подопечного минимум 50 млн евро.

Что касается Буонанотте, «чайки» намерены либо отдать аргентинца в аренду, либо продать его по выгодной цене. По имеющейся информации, англичане будут просить за хавбека € 45 млн.

