Эзе переходит в «Арсенал» за € 69 млн, игрок отказал «Тоттенхэму»

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

«Арсенал» усиливает свой состав атакующим хавбеком Эберечи Эзе, права на которого принадлежат «Кристал Пэлас». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации авторитетного журналиста, клубы достигли полного соглашения по трансферу 27-летнего исполнителя. «Пушкари» выплатят «Пэлас» за Эзе 60 миллионов фунтов (69 млн евро). Примечательно, что Эберечи был близок к трансферу в стан принципиального соперника «Арсенала» – «Тоттенхэм», за ту же сумму.

Напомним, 20 августа спортивное издание «The Athletic» сообщило о потере в составе команды Микеля Артеты: нападающий Кай Хаверц угодил в лазарет с травмой колена. Когда он сможет вернуться в строй, пока не известно.

В прошедшем сезоне Эзе был одним из ключевых игроков «стекольщиков», приняв участие в 43 матчах в различных турнирах. В них он стал автором 14 мячей и 11 голевых передач.

