«Зенит» может подписать бразильского полузащитника Джона Джона

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

Один из ведущих футболистов «Ред Булл Брагантино», Джон Джон, может усилить клуб российской Премьер-лиги. По информации «ESPN», главным претендентом на подписание перспективного бразильца стал «Зенит».



«Сине-бело-голубые» проявили серьезную заинтересованность в 22-летнем полузащитнике и уже инициировали переговоры с командой из штата Сан-Паулу, отправив официальное предложение. Стороны надеются достичь соглашения в ближайшее время.



Сам Джон с энтузиазмом воспринял возможность продолжить карьеру в России. Финансовые условия возможного трансфера пока остаются за кулисами переговоров.



В нынешнем сезоне атакующий хавбек забил 4 мяча и отдал 5 результативных пасов в 25 поединках во всех соревнованиях.



Стоимость Джона Джона составляет 7 миллионов евро («Transfermarkt»).