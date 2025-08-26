04:54 ()
«Зенит» может подписать бразильского полузащитника Джона Джона

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

Один из ведущих футболистов «Ред Булл Брагантино», Джон Джон, может усилить клуб российской Премьер-лиги. По информации «ESPN», главным претендентом на подписание перспективного бразильца стал «Зенит».

«Сине-бело-голубые» проявили серьезную заинтересованность в 22-летнем полузащитнике и уже инициировали переговоры с командой из штата Сан-Паулу, отправив официальное предложение. Стороны надеются достичь соглашения в ближайшее время.

Сам Джон с энтузиазмом воспринял возможность продолжить карьеру в России. Финансовые условия возможного трансфера пока остаются за кулисами переговоров.

В нынешнем сезоне атакующий хавбек забил 4 мяча и отдал 5 результативных пасов в 25 поединках во всех соревнованиях.

Стоимость Джона Джона составляет 7 миллионов евро («Transfermarkt»).

