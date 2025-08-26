04:54 ()
«Локомотив» начал переговоры о переходе хавбека «Уотфорда»

Дата публикации: 26-08-2025 21:59

Полузащитник «Уотфорда» Имран Луза может трудоустроиться в России. В его услугах заинтересован «Локомотив», который уже ведет переговоры с англичанами. Такими сведениями располагает французское издание «L’Équipe».

Марокканский футболист начал свою профессиональную карьеру в «Нанте», где выступал с 2019 года в Лиге 1. В 2021 году он перебрался в «Уотфорд», а спустя три года снова оказался во Франции, на этот раз в аренде в «Лорьяне». По ходу минувшего сезона Имран поучаствовал в 33 встречах в рамках английского Чемпионшипа (2 гола, 5 ассистов).

Потенциальный новичок «железнодорожников» достаточно универсальный игрок, он может эффективно действовать в качестве центрального (основная позиция), опорного и атакующего хавбека.

Дебют Лузы в национальной команде состоялся осенью 2021-го. В последний раз его вызывали в сборную летом 2023 года (всего 14 матчей).

Помимо «Локомотива» на Имрана также претендует турецкий «Трабзонспор».

Футболист связан контрактными обязательствами со «шмелями» до конца сезона-27/28. Ориентировочная стоимость 26-летнего Лузы – 6 млн евро.

