Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству забитых голов в отборочных матчах чемпионатов мира

Дата публикации: 15-10-2025 00:40

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, которому недавно исполнилось 40 лет, вновь вписал своё имя в историю мирового футбола. В отборочном матче к чемпионату мира 2026 года против сборной Венгрии, состоявшемся 14 октября, Роналду забил два мяча в первом тайме, выведя свою команду вперёд со счётом 2:1. Эти голы оказались уже 40-м и 41-м для прославленного форварда в матчах отборочных турниров к чемпионатам мира, что позволило ему установить новый абсолютный рекорд.

Благодаря этим результативным действиям Криштиану обошёл прежнего лидера — гватемальца Карлоса Руиса, который отличился 39 раз, и тем самым стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций ЧМ. Аргентинец Лионель Месси занимает третье место с 36 голами, а следующими в списке идут иранец Али Даеи (35) и польский нападающий Роберт Левандовски (33).

На клубном уровне португалец успешно защищает цвета саудовского клуба «Аль-Наср», а его контракт рассчитан до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Роналду составляет примерно €12 млн. Помимо бомбардирских рекордов, Криштиану продолжает вдохновлять поклонников до сих пор, выступая на высшем уровне как за национальную команду, так и за свой клуб.