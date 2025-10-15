Джордан Пикфорд уже более года сохраняет свои ворота в неприкосновенности в матчах за сборную Англии

Дата публикации: 15-10-2025 10:27

Вратарь футбольного клуба «Эвертон» и сборной Англии Джордан Пикфорд уверенно продолжает пополнять свою уникальную статистику «сухих» матчей в составе национальной команды. После триумфальной победы «трёх львов» над сборной Латвии со счётом 5:0 в рамках 8-го тура группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года, Пикфорд продлил свою впечатляющую беспроигрышную и «сухую» серию. Уже более года подряд в матчах за сборную Англии ему не удавалось пропускать голы, что является выдающимся достижением для современного футбола.

Вспоминая последние случаи, когда Джордану всё же пришлось вынимать мяч из собственных ворот, станет ясно, как долго длится его рекордная серия. Последний пропущенный им гол датируется 10 октября 2024 года — в поединке третьего тура Лиги наций УЕФА (группа 2, Лига B) сборная Англии уступила команде Греции со счётом 1:2. С тех пор опытный страж ворот «ирисок» неизменно сохраняет свои ворота «на замке», поочерёдно сыграв «на ноль» против Греции (3:0), Ирландии (5:0), Албании (2:0), Латвии (3:0 и 5:0), Андорры (дважды: 1:0 и 2:0), Сербии (5:0) и Уэльса (3:0).

Стоит также отметить, что под руководством Томаса Тухеля сборная Англии стала первой европейской командой, квалифицировавшейся на предстоящий чемпионат мира — 2026. Такой выдающийся результат придаёт игрокам дополнительную уверенность перед важнейшим мировым турниром.