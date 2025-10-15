Лионель Месси установил новый мировой рекорд по количеству голевых передач в матчах за национальные сборные

Дата публикации: 15-10-2025 10:29

Великолепный 38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь переписывает историю мирового футбола. В недавнем товарищеском матче против сборной Пуэрто-Рико (6:0) звёздный капитан южноамериканской команды записал на свой счет сразу две голевые передачи. Таким образом, теперь Месси за национальную сборную достиг фантастического показателя — 60 результативных передач, что является новым мировым рекордом в этом компоненте игры среди всех футболистов, выступавших за свои сборные.

Этот успех позволил Лионелю опередить легендарных игроков: американца Лэндона Донована и звезду сборной Бразилии Неймара. У обоих по 58 результативных пасов в матчах за свои национальные команды (хотя, согласно некоторым источникам, на счету Неймара может быть 59 голевых передач). Месси продолжает доказывать, что он один из самых разносторонних и командных футболистов современности, внося не только личный вклад, но и помогая раскрыться партнерам на поле. Для аргентинца достижение новых высот — привычное дело, однако этот рекорд наверняка займет особое место в его богатой коллекции футбольных свершений.