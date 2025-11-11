ПСЖ определился со своей позицией по поводу обвинений в фашизме в адрес вратаря Шевалье

Дата публикации: 11-11-2025 12:41

Парижский клуб ПСЖ публично встал на защиту своего вратаря Люка Шевалье, оказавшегося в центре скандала. Ранее в прессе появились обвинения в адрес Шевалье в фашизме после того, как он поставил лайк под видеороликом в популярной социальной сети. В видео вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер утверждает, что политическая сила Марин Ле Пен — партия «Национальное объединение» — обязана выиграть предстоящие выборы, если будет назначен второй тур голосования, что вызвало бурную реакцию общественности.

Как сообщает французское спортивное издание L`Equipe, руководство ПСЖ внимательно отнеслось к ситуации и провело обсуждение с игроком. Клуб выступил с официальным заявлением в его поддержку, подчеркнув, что верит объяснениям Шевалье. Голкипер заверил руководство и болельщиков, что лайк был поставлен ошибочно и его действия не несут политического подтекста — это было недоразумение.

По информации источника, руководство «ПСЖ» убеждено в искренности слов вратаря и отметило, что и сам игрок, и клуб постарались сделать все возможное для прояснения ситуации. Обе стороны выразили желание скорее закрыть данный вопрос и оставить неприятный инцидент позади, сосредоточившись на спортивных задачах.

Стоит отметить, что сам Люка Шевалье в своей публикации после инцидента подчеркнул, что травле подверглись не только он сам, но и его семья, что стало для него тяжелым испытанием. Игрок поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку и понимание, и призвал уважать личные границы каждого, напоминая, что ошибки могут допустить все, и важнее всего научиться на них.

Таким образом, «ПСЖ» показал, что готов поддержать своих футболистов даже в непростых ситуациях, подчеркивая важность доверия и взаимной поддержки внутри команды.