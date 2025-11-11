Месси: «Неожиданно услышать, что Альба и Бускетс собираются завершить карьеру»

Дата публикации: 11-11-2025 20:33

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился своими эмоциями по поводу предстоящего завершения карьеры своих близких друзей и бывших одноклубников по «Барселоне» — Жорди Альбы и Серхио Бускетса. Как сообщает издание Sport.es, оба футболиста планируют повесить бутсы на гвоздь после окончания текущего сезона MLS.

Месси признался, что известие стало для него настоящим потрясением, особенно в случае с Альбой, решение которого никто не ожидал.

«Если честно, это было очень странно, особенно с Жорди. Мы были ошеломлены, когда он сказал, что собирается завершить карьеру. С Бускетсом ситуация немного иная — он размышлял об этом, делился своими мыслями и не скрывал, что подумывает об уходе. Но заявление Альбы стало для всех громом среди ясного неба. Однажды он просто зашёл в раздевалку и спокойно сказал, что собирается объявить об этом, даже без предварительного анонса. Мы были шокированы», — рассказал аргентинец.

Месси подчеркнул, что для него это не просто потеря двух партнёров по полю, но и прощание с друзьями, с которыми его связывают годы совместных побед.

«Это грустно, потому что мы прекрасно понимаем друг друга на поле — с полуслова, с одного взгляда. Но, прежде всего, мы друзья. Мы приняли решение приехать в Майами вместе, чтобы вновь играть бок о бок, насладиться футболом и последними годами карьеры. Время пролетело слишком быстро, и теперь момент расставания уже совсем близко», — отметил капитан «Интер Майами».

Лионель добавил, что для него совместное завершение карьеры с Альбой и Бускетсом — символический и эмоциональный момент, ведь вся их футбольная жизнь прошла рядом:

«Мы из одного поколения. Мы делили раздевалку “Барселоны”, побеждали, переживали поражения, и снова поднимались. Возможность провести последние годы вместе — это подарок. Мы всегда мечтали о таком финале, и я благодарен судьбе, что он случился именно здесь, в Майами».

Жорди Альба и Серхио Бускетс присоединились к «Интер Майами» летом 2023 года, вслед за Месси, с которым ранее выступали за «Барселону». Трио помогло клубу впервые в истории выиграть Кубок лиг, а также существенно повысить популярность команды в США и за его пределами.

Ожидается, что после завершения сезона MLS оба ветерана официально объявят об уходе из профессионального футбола. Месси же, по словам самого аргентинца, пока не готов принимать решение о собственном будущем и намерен «наслаждаться моментом».