Россия - Перу 12 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-11-2025 19:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
12 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Перу, которое состоится 12 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Перу
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|14.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|10.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|04.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|11.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|10.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|0 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 0
|11.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|0 : 0
|06.06.2025
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Перу. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.