Дата публикации: 14-03-2026 19:19

16-летний испанский левый защитник Виктори Окори находится на пороге перехода в мадридский "Реал" из клуба "Алавес". Об этом сообщает известный инсайдер Маттео Моретто в социальной сети X. По информации источника, помимо "Реала", за подписание юного футболиста юношеской сборной Испании активно боролись такие крупные клубы, как "Барселона", мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико". Эти клубы проявляли значительный интерес к талантливому защитнику, оценивая его перспективы в мировом футболе.

Мадридский "Реал", сейчас занимающий вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, демонстрирует высокие результаты. В активе команды 63 очка после 27 сыгранных туров Ла Лиги. Они отстают от лидирующей "Барселоны" всего на четыре очка, что делает борьбу за титул интригующей и напряженной. Кроме того, в рамках Лиги чемпионов УЕФА "Королевский клуб" уверенно начал 1/8 финала, крупно обыграв английский "Манчестер Сити" со счётом 3:0 в первом матче. Этот успех укрепляет позиции команды в европейских соревнованиях и добавляет уверенности игрокам и болельщикам.

В целом, переход Виктори Окори в "Реал" может стать значимым приобретением для клуба, который стремится укрепить свои ряды молодыми перспективными игроками. Интерес таких ведущих клубов Европы говорит о высоком уровне таланта и потенциала защитника, и поэтому его дальнейшая карьера обещает быть очень интересной для всех поклонников футбола. Ожидается, что в ближайшее время состоятся официальные объявления о подписании контракта, что станет важным событием на трансферном рынке.