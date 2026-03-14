Моуринью получил двухматчевую дисквалификацию за инцидент в матче с «Порту»

Дата публикации: 14-03-2026 19:21

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью был дисквалифицирован на два матча из-за своих выкриков в адрес соперников во время игры с «Порту» (2:2). Такое наказание связано с получением красной карточки и конфликтом с ассистентом тренера «Порту» Лучо Гонсалесом, который произошёл в матче, прошедшем в прошлое воскресенье, 8 марта. Об этом сообщает ESPN.

Дисциплинарный совет португальской футбольной федерации вынес ряд решений, которые запрещают 63-летнему специалисту из «Бенфики» присутствовать на двух ближайших поединках команды. Одномерное наказание Моуринью получил за красную карточку, показанную ему в конце матча. Тренер покинул свою техническую зону и пнул мяч в сторону скамейки запасных «Порту», празднуя забитый гол. Сам Моуринью уточнил, что пытался направить мяч на трибуны.

Кроме того, он получил дополнительную дисквалификацию сроком на 11 дней за словесную перепалку с Лучо Гонсалесом. Таким образом, совокупное наказание фактически оставит его вне участия в двух ближайших матчах.

Клуб «Бенфика» сообщил о намерении обжаловать вынесенные наказания, принятые в четверг, 12 марта. В клубе считают санкции в отношении Моуринью несправедливыми и чрезмерными, настаивая на пересмотре решения суда.