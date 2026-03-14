«Жирона» разбила «Атлетик» в поединке 28-го тура Ла Лиги

Дата публикации: 14-03-2026 19:24

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025/2026, в котором встретились команды «Жирона» и «Атлетик» из Бильбао. Поединок проходил на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в городе Жирона (Испания). Главным арбитром встречи выступил Иосу Апестегия. В итоге победу одержала команда хозяев с убедительным счётом 3:0.

Первый гол был забит уже на 4-й минуте — защитник «Жироны» Уго Ринкон сумел открыть счёт. Во второй половине матча, на 77-й минуте, полузащитник Аззедин Унаи удвоил преимущество хозяев поля, заставив болельщиков ещё больше радоваться. Финальную точку в матче поставил полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри, забивший на компенсированном ко второму тайму времени (90+2 минута), установив итоговый счёт 3:0.

После 28 сыгранных туров чемпионата «Атлетик» из Бильбао набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Жирона», в свою очередь, находится на 11-й позиции, имея в активе 34 балла. Разница в очках между командами минимальна, что придаёт особую мотивацию на ближайшие матчи.

В следующем туре «Атлетик» примет дома «Бетис» 22 марта, в то время как «Жирона» проведёт выездной матч на день раньше — 21 марта — против «Осасуны». Эти встречи обещают быть важными для обеих команд в борьбе за более высокие позиции в чемпионате.