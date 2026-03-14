«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги

Дата публикации: 14-03-2026 19:23

Завершился матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретились команды «Зенит» и «Спартак». Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля, петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, главным арбитром встречи был Сергей Карасёв.

Первый гол был забит на 45-й минуте - нападающий «Зенита» Александр Соболев уверенно реализовал пенальти, выведя свою команду вперёд. Во втором тайме, на 81-й минуте, Джон Дуран также реализовал 11-метровый удар, удвоив преимущество сине-бело-голубых и обеспечив уверенную победу своей команды.

После этой победы «Зенит», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» с 35 очками расположился на шестой позиции, испытывая необходимость усиления для повышения результатов.

В следующем туре 22 марта «Зенит» под руководством Сергея Семака сразится с московским клубом «Динамо», а команда Хуана Карлоса Карседо сыграет против «Оренбурга». Эти матчи обещают быть важными для обеих команд в борьбе за высокие места в чемпионате.