Валерий Карпин прокомментировал предстоящую встречу со сборной Перу

Дата публикации: 11-11-2025 20:35

Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин высказался накануне предстоящего товарищеского матча против команды Перу, который состоится в Санкт-Петербурге 12 ноября. Наставник российской сборной предпочёл не вдаваться в глубокий анализ соперника, отметив, что в составе перуанцев и в их тренерском штабе произошли некоторые изменения, из-за чего делать однозначные выводы о стиле игры и сильных сторонах команды сейчас преждевременно.

«Голкипер Сафонов на завтра планируется в стартовом составе, — сообщил Карпин журналистам. — Что касается команды Перу, то делать глобальные выводы не стоит. Под руководством нынешнего тренера они провели только одну официальную игру, поэтому давать какие-либо твёрдые оценки пока неправильно. В футболе многое меняется: составы постоянно обновляются, появляются новые официальные матчи, и оценивать команду только по одной игре не совсем корректно. Однако могу сказать, что у Перу всегда были техничные и хорошо подготовленные футболисты. Ожидаю, что встреча не будет лёгкой для нас»

Напомним, что сборную Перу с сентября 2025 года возглавляет молодой специалист Мануэль Баретто. После его назначения команда пока успела провести всего одну встречу, что, по мнению российских специалистов, не позволяет дать полноценную оценку перуанскому коллективу. Тем не менее, наблюдатели отмечают, что стиль игры сборной Перу всегда отличался высокой технической оснащённостью, быстрыми комбинациями и жёсткой борьбой в центре поля. Ожидается, что и в предстоящей встрече на «Газпром Арене» соперники продемонстрируют свои лучшие качества.

Товарищеский матч России и Перу запланирован на 12 ноября и пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча вызвала большой интерес среди болельщиков, поскольку для обеих сборных это удобный повод проверить силы перед дальнейшими международными стартами. Для Карпина и его тренерского штаба матч станет ещё одной возможностью проанализировать потенциал своих подопечных, дать игровое время молодым игрокам и подготовить команду к будущим турнирам.