Лионель Месси признался, что по-прежнему болеет за «Барселону» и следит за успехами клуба

Дата публикации: 11-11-2025 20:40

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что, несмотря на переезд в США и завершение своей легендарной эпохи в Испании, продолжает оставаться преданным болельщиком «Барселоны», цвета которой защищал почти два десятилетия.

«Да, конечно. Я всё ещё болею за „Барселону“. Особенно теперь, когда нас здесь несколько человек, связанных с этим клубом. Мы часто обсуждаем результаты, игру, какие-то важные события, делимся впечатлениями. Для нас „Барса“ навсегда останется особенной», — признался Месси в интервью Sport.es.

Действительно, атмосфера в «Интер Майами» во многом напоминает старую раздевалку каталонского гранда. Вместе с Месси в американском клубе играют его давние друзья и бывшие партнёры по «Барсе» — Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. А возглавляет команду другой известный аргентинец, бывший капитан «сине-гранатовых» Хавьер Маскерано.

Такое объединение стало настоящим «каталонским уголком» в МЛС. По словам Месси, они часто вспоминают времена, проведённые в Испании, и с теплотой говорят о своём бывшем клубе. «Для нас это было не просто место работы — это целая жизнь, воспоминания, люди, с которыми мы добивались невероятных побед. Мы все чувствуем связь с „Барсой“, даже находясь за океаном», — отметил капитан сборной Аргентины.

Месси провёл за «Барселону» 778 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 303 результативные передачи, став лучшим бомбардиром в истории клуба и одним из величайших игроков мирового футбола. В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок страны и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Уход Месси из «Барселоны» в 2021 году стал болезненным как для него самого, так и для болельщиков. Тогда клуб оказался в тяжёлой финансовой ситуации и не смог продлить контракт с легендой из-за ограничений Ла Лиги. Аргентинец со слезами на глазах покидал родной стадион «Камп Ноу», пообещав, что когда-нибудь обязательно вернётся — пусть и не в качестве игрока.

С тех пор он не раз подчёркивал, что продолжает следить за игрой «Барселоны» и рад каждому её успеху. По словам Месси, ему приятно видеть, как в команде раскрываются молодые таланты, и особенно — как растёт его соотечественник Ламин Ямаль, которого он считает будущим звёздным игроком клуба.

«Я всегда говорю, что „Барса“ — это часть моей жизни. Я там вырос, стал личностью, футболистом, мужем и отцом. Этот клуб дал мне всё, и я навсегда останусь благодарен ему», — добавил Месси.

Сейчас Лионель продолжает радовать фанатов своими выступлениями в составе «Интер Майами», помогая клубу уверенно развиваться и бороться за титулы в МЛС, но, как видно из его слов, сердце аргентинца по-прежнему принадлежит «Барселоне».