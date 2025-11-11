Деян Станкович покинул пост главного тренера московского «Спартака» по обоюдному соглашению сторон

Дата публикации: 11-11-2025 20:37

Футбольный клуб «Спартак» Москва официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых в своих официальных источниках.

«Клуб благодарит Деяна и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Спартака».

Решение было принято по соглашению сторон после 15 туров текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, по итогам которых команда набрала 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Сербский специалист возглавил московский клуб летом 2024 года, сменив на этом посту испанца Гильермо Абаскаля. За время своей работы в столичной команде Станкович успел провести 64 матча во всех турнирах. Под его руководством «Спартак» одержал 37 побед, 10 раз сыграл вничью и 17 раз потерпел поражения.

Несмотря на неплохие показатели и отдельные яркие матчи, тренер не сумел обеспечить стабильные результаты в чемпионате. Команда демонстрировала колебания в игре и нередко теряла очки с соперниками из нижней части таблицы. Особенно болезненными для болельщиков стали домашние поражения в дерби и неудачные выступления в Кубке России.

При этом под руководством Станковича «Спартак» показал прогресс в атакующих действиях и дал шанс ряду молодых игроков, ставших важной частью основного состава. Сербский специалист запомнился эмоциональным поведением на скамейке, открытостью перед фанатами и стремлением вернуть команде «бойцовский дух».

Как отмечают источники, решение о расставании было взаимным: руководство клуба и сам тренер пришли к выводу, что в нынешней ситуации обе стороны нуждаются в новых импульсах.

Станкович прибыл в Россию с богатым тренерским опытом — ранее он работал с «Црвеной Звездой», которую привёл к трём подряд чемпионским титулам Сербии, а также возглавлял «Сампдорию» в итальянской Серии A.

Кто станет новым наставником московского клуба, пока не сообщается. По информации СМИ, временно исполнять обязанности главного тренера может один из помощников сербского специалиста, пока руководство рассматривает кандидатуры на постоянную должность.

Для болельщиков «Спартака» уход Станковича стал неожиданным, однако в клубе выразили уверенность, что перемены пойдут команде на пользу и помогут стабилизировать результаты во второй части сезона.