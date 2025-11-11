«Барселона» заинтересована в приобретении Гравенберха, за полузащитником также следит мадридский «Реал»

Дата публикации: 11-11-2025 12:42

Перспективный опорный полузащитник английского клуба «Ливерпуль» Райан Гравенберх может неожиданно сменить чемпионат и перебраться в Испанию уже этим летом. Как сообщает авторитетное издание Fichajes, 23-летний нидерландец оказался в поле зрения руководства «Барселоны», которая проявляет к нему устойчивый интерес. Каталонцы рассматривают Гравенберха в качестве приоритетного варианта для усиления центральной линии полузащиты.

Отмечается, что ради сделки с молодым опорником «Барселона» готова пойти на серьезные шаги, включая возможную продажу нескольких игроков из основного состава, чтобы высвободить место и средства для приобретения Гравенберха. Сам футболист также допускает возможность перехода в стан сине-гранатовых и заинтересован в новом этапе карьеры. Кроме того, по данным источника, интерес к игроку проявляет еще один топ-клуб из Ла Лиги — мадридский «Реал», который не упускает из виду талантливого голландца и внимательно следит за его ситуацией на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне Райан Гравенберх провёл за «Ливерпуль» уже 12 матчей во всех турнирах. За это время молодой хавбек сумел отличиться тремя голами и сделал две результативные передачи, продемонстрировав свои атакующие качества и универсальность на поле. Согласно информации авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока на рынке оценивается в впечатляющие €90 млн, что отражает высокий потенциал и высокий спрос на Гравенберха среди европейских топ-клубов. Не исключено, что в ближайшее время борьба за талантливого полузащитника станет одним из главных трансферных сюжетов грядущего межсезонья.