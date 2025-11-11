Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» никогда не превзойдёт «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 11-11-2025 12:44

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим взглядом на знаменитые противостояния в английском футболе, а также оценил популярность манчестерских клубов среди болельщиков. Его слова не оставили равнодушными поклонников футбола по всей стране.

Каррагер подчеркнул, что «Манчестер Сити» несмотря на свои последние успехи и выдающиеся достижения в последние годы, никогда не сможет превзойти «Манчестер Юнайтед» по масштабу, истории и поддержке среди болельщиков. Он уверен, что традиционное соперничество «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» навсегда останется таким же значимым, ведь оно сформировалось на протяжении многих десятилетий истории английского футбола. «Этот матч всегда будет особенным,» — отметил экс-защитник.

По мнению Каррагера, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на протяжении долгого времени являются двумя самыми большими и узнаваемыми клубами страны, и их противостояние носит уникальный характер, который невозможно повторить. Даже если «Манчестер Сити» продолжит набирать обороты и выиграет ещё больше трофеев, по словам Джейми, важно помнить о том, какая глубокая традиция лежит в основе исторических грандов — она формировалась поколениями игроков и болельщиков.

«Для команд, которые вошли в элиту английского футбола позже, очень сложно выйти на такой же уровень, как у «Ливерпуля» и «Юнайтед». Да, «Ман Сити» сейчас может выигрывать титулы и быть на слуху, особенно если «Юнайтед» не так успешен, но представить, чтобы какой-либо другой клуб в Англии по-настоящему превзошёл по значимости «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед» — это почти невозможно», — приводит слова Каррагера издание Daily Mail.